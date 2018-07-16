Волгоградские предприятия направят на экопрограммы более 2 млрд рублей 

В Волгоградской области продолжается работа по реализации экологических программ на предприятиях. В этом году инвестиции могут быть увеличены в два раза по сравнению с прошлым годом.
По данным пресс-службы губернатора, в прошлом году вложения превысили 1,2 миллиарда рублей, в этом году на экологию планируется направить более 2,5 миллиарда рублей. Внедрением наилучших технологий на сегодняшний день занимаются 50 промышленных компаний, среди которых «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «Волжский абразивный завод» и АО «Себряковцемент». В этом году они в совокупности направят 1,2 миллиарда рублей на обновление производства. Так, «ЛУКОЙЛ» реализует проект по реконструкции заводского кольца природного и топливного газов. Абразивный завод модернизирует оборудование газоочистных установок, «Себряковцемент» реконструирует вращающуюся печь. Волгоградские предприятия направят на экопрограммы более двух миллиардов рублей Модернизацией производства занимаются 50 промышленных компаний
Добавим, по оценкам Росгидрометцентра, объемы выбросов в атмосферный воздух от промышленных предприятий региона сокращаются.