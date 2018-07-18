Рубль продолжит снижаться к бивалютной корзине 

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 19 июля.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 62,9006 рубля, что на сорок семь копеек выше курса доллара, который был установлен на субботу, 14 июля.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,1345 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, на 11 копеек.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины во вторник вырастет на 21 копейку и составит 67,5059 рубля.
Новости экономики: Россия снизила свой вклад в американские бумаги до 11-летнего минимума
Новости курса валют: Рубль продолжает снижаться на бирже