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На импортозамещающие проекты выделят 3 млрд рублей
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На импортозамещающие проекты выделят 3 млрд рублей 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Фонд развития промышленности выделит российским предприятиям более 3 млрд руб. на реализацию крупных импортозамещающих проектов, сообщает Минпромторг.
Фото: Минпромторг России
ФРП поддержит выпуск быстроразборных судов экологического назначения, безопасное производство средств защиты растений и модернизация производства газотурбинных авиадвигателей.
"Общая сумма займов ФРП по семи проектам превысит 3 миллиарда рублей, а общая стоимость — 9,1 миллиарда рублей", — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров​​​.
Заем в размере 250 млн руб. получит московское предприятие «Аквамарин». Оно планирует наладить в Нижнем Новгороде выпуск быстроразборных судов экологического назначения «Байкал». Эти суда предназначены для выполнения комплекса работ по очистке и поддержанию в надлежащем состоянии акваторий.
Компания «Август-Алабуга» из Татарстана получила от Фонда 500 млн руб. на организацию экологически безопасного производства средств защиты растений. 478,4 млн руб. ФРП выделил уфимскому предприятию «Гидравлика»: оно займется модернизацией производства вспомогательных газотурбинных авиадвигателей и других комплектующих изделий.
Одобрение по займам получили также «Пиастрелла», производящая по керамогранит с применением технологии цифровой печати, «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр», планирующий начать переработку металла толщиной ниже 0,4 миллиметра, компания НВК, занимающаяся производством котонина, «Унечский завод тугоплавких металлов», запускающий гидрометаллургическое производство оксида вольфрама для нужд станкоинструментальной продукции.
Фонд развития промышленности был создан по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП дают возможность российским предприятиям, запускающим производство уникальных отечественных продуктов и аналогов передовых международных разработок, привлечь кредиты на льготных условиях. Фонд предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 50 млн до 750 млн руб.
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