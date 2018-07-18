Ещё
РЖД предоставят ФНС дистанционный доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности с 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия забрала деньги из США
Россия забрала деньги из США

РЖД предоставят ФНС дистанционный доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности с 2019 года 

Rambler News Service 41 минуту назад
Компания «Российские железные дороги» намерена открыть удаленный доступ ФНС к информационным системам компании, которые используются для бухгалтерской и налоговой отчетности, следует из совместного сообщения ФНС и РЖД.
«Предоставление РЖД удаленного доступа к своим системам является стратегическим проектом для ФНС России. Действующие участники налогового мониторинга используют витрины данных, в которые из информационных систем частично выгружаются необходимые налоговой документы. Это снижает административное давление, трудозатраты и повышает прозрачность налогоплательщика», — говорится в сообщении.
РЖД перечислили в 2017 году в бюджеты 78 субъектов 311 млрд руб., что на 8% выше показателя 2016 года. Компания находится на седьмом месте по объему налоговых платежей среди крупнейших налогоплательщиков.
Компания в прошлом году представила свыше 4 тыс. налоговых деклараций и авансовых расчетов, было направлено 19 тыс. ответов на требования налогового органа. Для ведения учета и подготовки отчетности в компании задействовано 13 тыс. сотрудников, в том числе 2,3 тыс. налоговых специалистов.
Налоговый кодекс РФ с 2016 года предоставляет крупнейшим налогоплательщикам возможность перейти на новую форму налогового контроля — налоговый мониторинг.
В настоящее время налоговый мониторинг проводится в отношении 26 крупнейших налогоплательщиков, в том числе участников групп «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Новатэк», «Норильский никель», а также компаний «Аэрофлот», «ИнтерРАО», Банк «Национальный клиринговый центр», «Мегафон», «МТС», уточняется в сообщении ФНС.
Rambler News Service: последние новости
МТС опроверг информацию о сбое в работе оператора Высокий суд Лондона арестовал активы братьев Ананьевых Выручка группы «М.Видео» - «Эльдорадо» во II квартале выросла на 17,2% до 84,5 млрд рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина присвоила четыре санатория в Крыму95
Россия забрала деньги из США
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии443
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе155
Крым выдвинул Booking.com ультиматум35
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение