РЖД предоставят ФНС дистанционный доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности с 2019 года 

Компания «Российские железные дороги» намерена открыть удаленный доступ ФНС к информационным системам компании, которые используются для бухгалтерской и налоговой отчетности, следует из совместного сообщения ФНС и РЖД.
«Предоставление РЖД удаленного доступа к своим системам является стратегическим проектом для ФНС России. Действующие участники налогового мониторинга используют витрины данных, в которые из информационных систем частично выгружаются необходимые налоговой документы. Это снижает административное давление, трудозатраты и повышает прозрачность налогоплательщика», — говорится в сообщении.
РЖД перечислили в 2017 году в бюджеты 78 субъектов 311 млрд руб., что на 8% выше показателя 2016 года. Компания находится на седьмом месте по объему налоговых платежей среди крупнейших налогоплательщиков.
Компания в прошлом году представила свыше 4 тыс. налоговых деклараций и авансовых расчетов, было направлено 19 тыс. ответов на требования налогового органа. Для ведения учета и подготовки отчетности в компании задействовано 13 тыс. сотрудников, в том числе 2,3 тыс. налоговых специалистов.
Налоговый кодекс РФ с 2016 года предоставляет крупнейшим налогоплательщикам возможность перейти на новую форму налогового контроля — налоговый мониторинг.
В настоящее время налоговый мониторинг проводится в отношении 26 крупнейших налогоплательщиков, в том числе участников групп «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Новатэк», «Норильский никель», а также компаний «Аэрофлот», «ИнтерРАО», Банк «Национальный клиринговый центр», «Мегафон», «МТС», уточняется в сообщении ФНС.