РЖД предоставят ФНС дистанционный доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности с 2019 года

«Предоставление РЖД удаленного доступа к своим системам является стратегическим проектом для ФНС России. Действующие участники налогового мониторинга используют витрины данных, в которые из информационных систем частично выгружаются необходимые налоговой документы. Это снижает административное давление, трудозатраты и повышает прозрачность налогоплательщика», — говорится в сообщении.

РЖД перечислили в 2017 году в бюджеты 78 субъектов 311 млрд руб., что на 8% выше показателя 2016 года. Компания находится на седьмом месте по объему налоговых платежей среди крупнейших налогоплательщиков.

Компания в прошлом году представила свыше 4 тыс. налоговых деклараций и авансовых расчетов, было направлено 19 тыс. ответов на требования налогового органа. Для ведения учета и подготовки отчетности в компании задействовано 13 тыс. сотрудников, в том числе 2,3 тыс. налоговых специалистов.