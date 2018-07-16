Ещё
Европа пригрозила санкциями американской Airbnb
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европа пригрозила санкциями американской компании Airbnb 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Reuters
Еврокомиссия дает калифорнийской компании полтора месяца, чтобы обеспечить соответствие законодательству ЕС — иначе последуют санкции, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова.
Ценовую политику сервиса европейские чиновники сочли непрозрачной, а неясность отдельных условий для клиентов не соответствует директиве о недобросовестной деловой практике, передает РИА Новости.
Airbnb придется изменить практику предоставления цены на свои услуги — так, чтобы клиенты получали информацию об общей стоимости жилья, включая возможную дополнительную плату за уборку и услуги.
Также Еврокомиссия призвала сервис не изменять условия аренды в одностороннем порядке, предложить четкие условия выплаты компенсации, предоставить на сайте легкодоступную ссылку на онлайн-платформу для урегулирования споров, а также всю информацию, касающуюся разрешения проблемных ситуаций.
Вести.Ru: последние новости
Лаборатория робототехники Сбербанка увеличивает штат сотрудников На достройку объектов Urban Group требуется 70 миллиардов "Мегафон" проведет делистинг акций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина425
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»182
Путин опоздал на встречу к Трампу145
Туринская плащаница оказалась подделкой320
Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты140
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение