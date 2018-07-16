Европа пригрозила санкциями американской Airbnb

Европа пригрозила санкциями американской компании Airbnb

Еврокомиссия дает калифорнийской компании полтора месяца, чтобы обеспечить соответствие законодательству ЕС — иначе последуют санкции, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова.

Ценовую политику сервиса европейские чиновники сочли непрозрачной, а неясность отдельных условий для клиентов не соответствует директиве о недобросовестной деловой практике, передает РИА Новости

Airbnb придется изменить практику предоставления цены на свои услуги — так, чтобы клиенты получали информацию об общей стоимости жилья, включая возможную дополнительную плату за уборку и услуги.

Также Еврокомиссия призвала сервис не изменять условия аренды в одностороннем порядке, предложить четкие условия выплаты компенсации, предоставить на сайте легкодоступную ссылку на онлайн-платформу для урегулирования споров, а также всю информацию, касающуюся разрешения проблемных ситуаций.