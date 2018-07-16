Транскапиталбанк не получил дополнительных денег на санацию Инвестторгбанка

ЦБ обновил план санации Инвестторгбанка (ИТБ), сообщил регулятор в пятницу. Дополнительных денег ЦБ не даст, подчеркивается в заявлении, а санировать ИТБ продолжит Транскапиталбанк

В 2015 г. ЦБ выделил на оздоровление ИТБ 29,7 млрд руб. на 10 лет под 0,51% годовых, а также 19,5 млрд руб. под 6,01% годовых санатору на ликвидность до октября 2017 г. Впоследствии регулятор несколько раз добавлял денег, это предусматривал изначальный план, говорил представитель банка. Выделение новых траншей в том числе зависело от результатов оценки залогов ИТБ, а лимит дополнительных средств составлял 26,2 млрд руб. (срок — 10 лет, ставка 0,51% годовых), он был выбран практически весь.

Таким образом, максимум, который ЦБ планировал выделить на покрытие дыры в ИТБ, составлял 55,9 млрд руб. (19,5 млрд выдавались Транскапиталбанку на ликвидность на два года). Финансирование санации ИТБ составит 72,4 млрд руб., передал в пятницу через представителя зампред ЦБ Василий Поздышев : «Долг по займу на 19,5 млрд руб. будет переведен на ИТБ и возвращен в конце срока санации». ЦБ несколько раз продлевал срок возврата депозита на 19,5 млрд руб. Сначала Транскапиталбанк должен был его вернуть в октябре 2017 г., после чего регулятор дал банку время до 16 мая 2018 г., потом — до 16 июля.

План подразумевает «сбалансированный рост» ипотечного портфеля и покупку ОФЗ на всю сумму, полученную от ЦБ, говорится в сообщении регулятора. В прежней модели не было акцента на формирование ИТБ крупного портфеля облигаций высокой надежности, объясняет Поздышев. По его словам, ИТБ купит ценные бумаги (облигации с рейтингом не ниже суверенного) на открытом рынке в течение года. ИТБ уже начал покупать ОФЗ: на 1 июня он держал на балансе ОФЗ на 12 млрд руб. против всего 76 млн руб. в марте.

До этого ИТБ фокусировался на кредитовании, в том числе межбанковском, указывает Поздышев, но не говорит, сколько приходилось на кредиты, выданные банку-санатору. Изменение размера межбанковских кредитов, выданных ИТБ, коррелирует с суммами, которые получал Транскапиталбанк, следует из российской отчетности этих банков. На 1 июня ИТБ выдал 25,9 млрд руб. межбанковских кредитов (17,7% его активов).

Схема оздоровления, при которой ЦБ предоставляет дешевое фондирование, а банк размещает деньги в ОФЗ, позволяет гарантировать стабильный денежный поток в виде купонного дохода при минимальных рисках, объясняет аналитик Moody’s Владлен Кузнецов , эти ОФЗ также можно передавать в репо, получая ликвидность. Такая схема не дает банку свободу в выборе активов для инвестирования, но делает санацию более контролируемой для ЦБ, объясняет он. И добавляет, что если бы банк выдавал на эти деньги кредиты, то риск был бы существенно выше.

Многие из санируемых банков инвестируют полученные средства господдержки в ОФЗ, поскольку на банковском рынке наблюдается структурный профицит ликвидности на фоне недостатка качественных заемщиков, говорит аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин. Корпоративный портфель сектора не растет с начала 2016 г., на ипотечном рынке низкая рентабельность и высокая конкуренция, а выдавать необеспеченные потребительские кредиты санируемые банки не могут, перечисляет он.

Замена санатора была бы нецелесообразна, считает Поздышев. Интеграция двух банков уже почти завершена, у них единые автоматизированная система и центр обработки данных. Кроме того, продолжает он, Транскапиталбанк проделал значительную работу для возврата проблемной задолженности ИТБ: возбуждено 452 процедуры банкротства, подано 737 исков, возбуждено 654 исполнительных производства, заведено 20 уголовных дел в отношении бывших топ-менеджеров и должников ИТБ.

Представитель Транскапиталбанка заявил лишь, что банк удовлетворен решением регулятора.