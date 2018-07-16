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Активы братьев Ананьевых в Британии арестованы
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Суд арестовал активы братьев Ананьевых в Британии 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Высокий суд Лондона встал на сторону vip-клиентов Промсвязьбанка, инвестировавших в долговые ценные бумаги под гарантии Алексея и Дмитрия Ананьевых. В качестве обеспечительной меры решено заморозить активы Ананьевых в Великобритании.
Об иске к экс-владельцам Промсвязьбанка, братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил один из инвесторов в облигации, которые в 2017 году были предложены vip-клиентам кредитной организации. Ответчиками стали также восемь компаний, чьими бенефициарами были Ананьевы. Истцами выступили несколько инвесторов, которые вложились в CLN $15,6 млн и €11 млн, передает The Bell.
До окончания разбирательств ответчики не могут выводить из Великобритании, а также продавать или уменьшать стоимость своих активов. Обеспечение распространяется на любые британские активы Ананьевых или те, которыми кто-либо владеет в их интересах. Кроме этого обеспечительные меры введены на долю Promsvyaz Capital B. V. в банке «Возрождение», от которого Ананьевы должны избавиться по предписанию ЦБ.
В конце мая сообщалось, что Дмитрий Ананьев находится в поиске возможных покупателей своих активов в России. Миллиардер продаёт типографию «Экстра-М», агрохолдинг «Белая птица» и девелопера — группу ПСН вместе с её строительными проектами.
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