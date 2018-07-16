Активы братьев Ананьевых в Британии арестованы

Суд арестовал активы братьев Ананьевых в Британии

Высокий суд Лондона встал на сторону vip-клиентов Промсвязьбанка , инвестировавших в долговые ценные бумаги под гарантии Алексея Дмитрия Ананьевых . В качестве обеспечительной меры решено заморозить активы Ананьевых в Великобритании

Об иске к экс-владельцам Промсвязьбанка, братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил один из инвесторов в облигации, которые в 2017 году были предложены vip-клиентам кредитной организации. Ответчиками стали также восемь компаний, чьими бенефициарами были Ананьевы. Истцами выступили несколько инвесторов, которые вложились в CLN $15,6 млн и €11 млн, передает The Bell.

До окончания разбирательств ответчики не могут выводить из Великобритании, а также продавать или уменьшать стоимость своих активов. Обеспечение распространяется на любые британские активы Ананьевых или те, которыми кто-либо владеет в их интересах. Кроме этого обеспечительные меры введены на долю Promsvyaz Capital B. V. в банке «Возрождение» , от которого Ананьевы должны избавиться по предписанию ЦБ