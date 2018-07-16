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«Русснефть» ввела в эксплуатацию газопровод на Тагринском месторождении в ХМАО
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«Русснефть» ввела в эксплуатацию газопровод на Тагринском месторождении в ХМАО 

Rambler News Service 1 час назад
«Русснефть» ввела в промышленную эксплуатацию газопровод с Тагринского месторождения до компрессорной станции «Варьеганская» в ханты-мансийском автономно округе (ХМАО), говорится в сообщении компании.
Проектная мощность газопровода составляет 0,7 млрд кубометров в год.
Как отмечает компания, реализация данного проекта выполнялась под перспективный ресурс попутного нефтяного газа (ПНГ), добываемого на Тагринском месторождении.
«Расширение газотранспортной инфраструктуры позволит «Русснефти» увеличить и гарантировать бесперебойность поставок ПНГ по долгосрочным обязательствам компании», — говорится в сообщении.
Ввод новой нитки позволит вместе с действующей инфраструктурой обеспечить поставку газа в объеме до 2 млрд кубометров в год. Инвестиции в проект составили более 3 млрд рублей.
Основные поставки газа по новому трубопроводу идут в рамках долгосрочных контрактов, заключенных до 2025 года с компаниями, выступающими покупателями ПНГ. За весь срок действия контрактных обязательств поставки запланированы в объеме свыше 14,8 млрд кубометров газа.
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