«Русснефть» ввела в эксплуатацию газопровод на Тагринском месторождении в ХМАО

«Русснефть» ввела в промышленную эксплуатацию газопровод с Тагринского месторождения до компрессорной станции «Варьеганская» в ханты-мансийском автономно округе ( ХМАО ), говорится в сообщении компании.

Проектная мощность газопровода составляет 0,7 млрд кубометров в год.

Как отмечает компания, реализация данного проекта выполнялась под перспективный ресурс попутного нефтяного газа (ПНГ), добываемого на Тагринском месторождении.

«Расширение газотранспортной инфраструктуры позволит «Русснефти» увеличить и гарантировать бесперебойность поставок ПНГ по долгосрочным обязательствам компании», — говорится в сообщении.

Ввод новой нитки позволит вместе с действующей инфраструктурой обеспечить поставку газа в объеме до 2 млрд кубометров в год. Инвестиции в проект составили более 3 млрд рублей.

Основные поставки газа по новому трубопроводу идут в рамках долгосрочных контрактов, заключенных до 2025 года с компаниями, выступающими покупателями ПНГ. За весь срок действия контрактных обязательств поставки запланированы в объеме свыше 14,8 млрд кубометров газа.