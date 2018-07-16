Альфа-Банк предложил клиентам других банков перевести в финучреждение задолженность по кредиткам 

Альфа-Банк предложил новый сервис по объединению в банке задолженности клиентов по кредитным картам, оформленным в других банках. Воспользоваться услугой могут все действующие и новые клиенты — держатели кредитных карт Альфа-Банка.
Как указано в сообщении банка, в рамках новой опции предусмотрен льготный период: погашение переведенной суммы задолженности без процентов в срок 60 или 100 дней в зависимости от категории карты. Сard-to-card-перевод осуществляется без комиссии на сайте банка или через мобильное приложение «Альфа-Мобайл». Документы, подтверждающие закрытие карты в другом банке, приносить не нужно: банк проверит это за клиента автоматически.
Продуктовый виджет
В Альфа-Банк можно перевести задолженность максимум с трех кредиток (доступно три перевода без комиссии). После перевода нужно закрыть кредитные карты в других банках, подав в течение двух недель заявление на расторжение договора кредитной карты. Если клиент не закроет кредитку, с него спишут комиссию за перевод согласно тарифам через 100 дней после перевода задолженности. За один перевод можно осуществить трансакцию в сумме до 800 тыс. рублей. Перевод на дебетовую или другую кредитную карту Альфа-Банка недоступен.
«Наша цель — сделать как можно проще и прозрачнее взаимодействие клиента с продуктами и сервисами банка. Объединив все кредиты на одной карте, ему будет легче управлять задолженностью. Кредитные карты — один из ключевых продуктов банка. Новый сервис поможет нам увеличить кредитный портфель и привлечь новых клиентов», — комментирует руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.