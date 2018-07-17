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Фондовый рынок США открылся разнонаправленно
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Фондовый рынок США открылся разнонаправленно 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones упал на 0,12% и составил 25 034,89 пункта.
Индекс S&P 500 повысился на 0,02%, до 2 798,90 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,04% и составил 7 808,60 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 44,72 коп., до 73,24 руб., курс доллара поднялся на 17,96 коп., до 62,43 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 30 коп., составив 67,29 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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