Банк БРИКС рассматривает финансирование четырех проектов РФ на сумму $1 млрд 

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС, рассматривает финансирования четырех российских проектов на общую сумму более $1 млрд Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"НБР сейчас рассматривает четыре российских проекта. Сумма, наверное, на все четыре проекта чуть больше миллиарда долларов", — сказал чиновник.
Как ранее сообщал ТАСС, в мае совет директоров НБР одобрил выдачу России суверенного займа на сумму $320 млн для реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации». Помимо этого, совет директоров банка поддержал российскую заявку на получение займа на сумму $220 млн на реализацию проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических городов и поселений».
Детали по двум другим проектам Сторчак не назвал.
По словам замминистра, займы многосторонних банков развития на инфраструктурные проекты могут заменить часть средств Фонд развития, который создает правительство.
" (Дополнительные займы для наполнения Фонда развития в размере) 500 млрд руб. (в год — прим. ред.) могут быть частично покрыты за счет займов многосторонних банков развития", — сказал Сторчак.
По его словам, для займов у многосторонних банков непосредственно на нужды фонда правительству РФ нужно будет решить вопрос кредитной связанности, так как многосторонние банки развития выдают финансирование только под конкретные проекты. «Фонд не будет организацией, а будет по сути строчкой в бюджете. Кредит общей поддержки бюджета — это не миссия банка развития. Акционеры выступают против», — объяснил Сторчак.