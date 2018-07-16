Банк БРИКС рассматривает финансирование четырех проектов РФ на сумму $1 млрд

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС, рассматривает финансирования четырех российских проектов на общую сумму более $1 млрд Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"НБР сейчас рассматривает четыре российских проекта. Сумма, наверное, на все четыре проекта чуть больше миллиарда долларов", — сказал чиновник.

Как ранее сообщал ТАСС, в мае совет директоров НБР одобрил выдачу России суверенного займа на сумму $320 млн для реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации». Помимо этого, совет директоров банка поддержал российскую заявку на получение займа на сумму $220 млн на реализацию проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических городов и поселений».

Детали по двум другим проектам Сторчак не назвал.

По словам замминистра, займы многосторонних банков развития на инфраструктурные проекты могут заменить часть средств Фонд развития, который создает правительство.

" (Дополнительные займы для наполнения Фонда развития в размере) 500 млрд руб. (в год — прим. ред.) могут быть частично покрыты за счет займов многосторонних банков развития", — сказал Сторчак.