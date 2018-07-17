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Объем инвестиций в газификацию Омской области превысит 3,7 млрд рублей
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Объем инвестиций в газификацию Омской области превысит 3,7 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
«Газпром» и администрация Омской области инвестируют к 2020 году более 3,7 млрд руб. в газификацию региона, пишет Gorod55.ru со ссылкой на региональное правительство.
Согласно программе, за этот период должен быть построен газопровод-отвод и ГРС -29 в Омске, четыре газопровода-отвода, пять газораспределительных станций и 14 межпоселковых газопроводов в Тюкалинском, Называевском, Большереченском районах и другие объекты.
«В рамках государственных программ Омской области с 2018 по 2020 годы планируется строительство внутрипоселковых газопроводов для газификации 12-ти тысяч квартир в 43 сельских населенных пунктах Тюкалинского, Называевского, Большереченского и Одесского районов», — следует из сообщения.
Инвестиции «Газпрома» программу газификации Омской области составят более 3,3 млрд руб., остальные средства поступят из омского и федерального бюджетов.
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