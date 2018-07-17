Объем инвестиций в газификацию Омской области превысит 3,7 млрд рублей

Согласно программе, за этот период должен быть построен газопровод-отвод и ГРС -29 в Омске , четыре газопровода-отвода, пять газораспределительных станций и 14 межпоселковых газопроводов в Тюкалинском Называевском , Большереченском районах и другие объекты.

«В рамках государственных программ Омской области с 2018 по 2020 годы планируется строительство внутрипоселковых газопроводов для газификации 12-ти тысяч квартир в 43 сельских населенных пунктах Тюкалинского, Называевского, Большереченского и Одесского районов», — следует из сообщения.

Инвестиции «Газпрома» программу газификации Омской области составят более 3,3 млрд руб., остальные средства поступят из омского и федерального бюджетов.