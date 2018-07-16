Кубанский бизнесмен Сергей Галицкий «упал» в рейтинге самых богатых людей 

Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей. Отмечается, что доходы 24-х российских миллиардов всего за полгода увеличились на 3,3 миллиарда долларов. Однако, кубанский бизнесмен Сергей Галицкий в рейтинге опустился с 228 места на 400 место.
Кроме этого, глава НЛМК Владимир Лисин вместо первого места, которое он занял в 2017 году, попал на третье, имея капитал размером в 18,5 млрд долларов. Сейчас наиболее богатейшим россиянином является председатель правления газовой компании НОВАТЭК и крупнейший акционер нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 18,9 млрд долларов.
У акционера «Северстали» Алексея Мордашева состояние за 6 месяцев снизилось на 804 миллиона. На четвертом месте президент «Норильского никеля» Владимир Потанин с капиталом в 18,3 млрд долларов. Строчкой ниже владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (15,4 млрд долларов).
Глава Amazon Джефф Безо до сих пор остается самым богатым человеком в мире с капиталом в 141 млрд долларов позицию лидера держит глава Amazon Джефф Безос. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс, заработав 93,3 млрд долларов — на второй строчке в рейтинге. Закрывает тройку глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, у которого размер капитала составляет 80,8 млрд долларов.
Состояние Галицкого эксперты агентства оценили в 4,75 миллиарда долларов.
«ФедералПресс» напоминает, что в начале июня Галицкий вошел в число самых богатых людей планеты.