RAEX присвоило компании «ДОМ.РФ» рейтинг «ruAAA»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило финансовой компании «ДОМ.РФ», выполняющей в России функцию единого института развития в жилищной сфере, рейтинг кредитоспособности на уровне «ruAAA». Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как поясняется в релизе RAEX, высокая интеграция стратегии развития «ДОМ.РФ», основной целью деятельности которого является повышение доступности жилья в РФ (развитие ипотечного кредитования и ипотечной секьюритизации, рынка арендного жилья через механизм коллективных инвестиций и создание ипотечно-строительного банка на базе «Российского Капитала» , переданного «ДОМ.РФ» от Агентства по страхованию вкладов в конце 2017 года), с приоритетами внутренней национальной политики свидетельствует о стратегической значимости компании для государства. Рейтинговое агентство оценивает вероятность финансовой и административной поддержки «ДОМ.РФ» со стороны государства как высокую и отмечает прецеденты оказания поддержки в прошлом.

«Компания получает агентское вознаграждение за выполнение уникальной функции — продажу и предоставление в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности, которое рассматривается агентством как форма докапитализации. По итогам 2017 года «ДОМ.РФ» получил 4,3 млрд рублей чистой прибыли за выполнение функций агента РФ. Кроме того, в обращении на конец 2017 года находились 17 выпусков облигаций на общую сумму 71,1 млрд рублей, выплаты по которым имеют гарантию РФ. Также компания получила долгосрочные кредиты от ВЭБа на общую сумму 54 млрд рублей», — отмечается в сообщении RAEX.

Продуктовый виджет

Агентство высоко оценивает кредитное качество ипотечных активов на балансе «ДОМ.РФ» и его ипотечных агентов. Общая сумма ипотечных активов, включающих закладные и ипотечные ценные бумаги третьих лиц, представляющие старшие транши, составляет 374 млрд рублей на 31 декабря 2017 года (плюс более чем 100 млрд рублей за 2017 год в результате крупных сделок ипотечной секьюритизации через «фабрику ипотечных ценных бумаг»), при этом доля закладных, по которым на отчетную дату имеется просроченная задолженность сроком более 90 дней, составила 3,2%.

Также агентство отмечает высокую диверсификацию активов компании. Крупнейшим объектом с долей 4,4% в активах, или 21 млрд рублей, на конец 2017 года является вложение в «IQ-квартал», который был приобретен для переезда федеральных органов исполнительной власти в единый правительственный комплекс и дальнейшей передачи подготовленного здания в виде неденежных дивидендов акционеру. В числе прочего сообщается, что в связи с ожидаемым участием «ДОМ.РФ» в механизме гарантирования целевых кредитов застройщиков при переходе от долевого финансирования строительства жилья в России к проектному финансированию подверженность «ДОМ.РФ» рискам, связанным с сектором жилого строительства, может вырасти в 2019—2020 годах.

Агентство отмечает высокие показатели ликвидности «ДОМ.РФ», высокий уровень организации риск-менеджмента, хорошие показатели рентабельности без учета «РосКапа», хорошие долговые метрики.

При этом в RAEX указывают, что «присоединение банка „Российский Капитал“ ухудшило метрики „ДОМ.РФ“ по консолидированной отчетности. Достаточность собственных средств, рассчитанная как отношение собственных средств к сумме активов, по консолидированной отчетности снизилась с 44% на 31 декабря 2016 года до 15% на 31 декабря 2017-го… Банк был присоединен с отрицательной стоимостью чистых активов в размере 36 млрд рублей. Агентство ожидает, что помимо списания субординированного займа для дополнительной докапитализации банка потребуется порядка 20—30 млрд рублей. Относительно источников докапитализации, а также успешности интеграции банка в группу сохраняется неопределенность».