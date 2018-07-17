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ЦБ сохраняет прогноз профицита ликвидности банков РФ на конец года в 3,8-4,2 трлн руб
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ЦБ сохраняет прогноз профицита ликвидности банков РФ на конец года в 3,8-4,2 трлн руб 

Прайм 53 минуты назад
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Банк России сохраняет прогноз структурного профицита ликвидности российской банковского сектора на уровне 3,8-4,2 триллиона рублей на конец 2018 года, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки. Факты, оценки, комментарии».
"…Прогноз уровня структурного профицита ликвидности на конец 2018 года был сохранен Банком России на уровне 3,8-4,2 триллиона рублей", — говорится в материале.
По данным ЦБ, за июнь уровень структурного профицита ликвидности в банковском секторе «несколько снизился». Отдельные банки увеличили остатки средств на корсчетах в Банке России, сократив при этом объем размещения средств на депозитах. Объем этих операций превысил приток средств в банки за счет роста предложения ликвидности, отмечают авторы.
"Кроме того, притоки по бюджетным счетам были в значительной степени компенсированы оттоком ликвидности за счет традиционного в период отпусков роста объема наличных денег в обращении по итогам месяца", — отмечается в материале.
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