В 2018 году на госзакупках удалось сэкономить около 325 млн рублей из бюджета Владивостока

Всего на закупки направили почти 3,5 млрд рублей.

Отчет по результатам осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Владивостока за период январь-июнь 2018 года опубликован на сайте городской администрации. В нем обобщена информация от органов администрации города Владивостока, муниципальных казенных и бюджетных учреждений города Владивостока.

Планами-графиками закупок на 30 июня заказчиками ВГО было запланировано в 2018 году 1756 закупок на сумму около 3,442 млрд рублей, из них опубликованы 1670 извещений на общую сумму около 3,247 млрд рублей. Заказчиками Владивостокского городского округа за первое полугодие 2018 года конкурентными способами было осуществлено 476 закупок. При этом в отчетном периоде осуществлена 1071 закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением закупок малого объёма.

Общий объем муниципальных закупок, осуществленных конкурентными способами за период январь-июнь 2018 года составил 1 млрд 583 млн 590 тыс. руб. По результатам осуществленных закупок за первое полугодие 2018 года экономия составила 324 млн 583 тыс. 530 руб. или 17% от первоначальной (максимальной) цены проведенных закупок.

Между тем, объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за первое полугодие составил 779 млн 209 тыс. руб., или 24% от объявленных процедур закупок.