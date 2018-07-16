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Клиенты Банка УРАЛСИБ получат подарочные сертификаты
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Клиенты Банка УРАЛСИБ получат подарочные сертификаты 

АиФ-Новосибирск 56 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Ипотечные клиенты Банка УРАЛСИБ получат подарочные сертификаты Hoff на скидку до 50 000 рублей
Банк УРАЛСИБ присоединился к акции «Новоселы», проводимой сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. По условиям акции клиенты, оформившие ипотечные кредиты в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», получают подарочные сертификаты Hoff на скидку до 50 000 руб., но не более 20% от суммы покупки. Акция проводится во всех офисах Банка УРАЛСИБ. Совершить покупку в Hoff и получить скидку можно как в гипермаркетах сети, так и при покупке в интернет-магазине hoff.ru.
Ипотека — один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. По итогам 2017 года Банк УРАЛСИБ занял 9 место по объему ипотечного кредитования и стал победителем «Высшей ипотечной лиги — 2018» (проект компании РУСИПОТЕКА) в номинации «Прорыв года» — объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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