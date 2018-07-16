«Газпром» начнет добычу газа на Харасавэйском месторождении на Ямале в 2023 году

«Газпром» принял решение начать полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения на Ямале в 2019 году, говорится в сообщении газового холдинга. Начало добычи газа запланировано на 2023 год.

«Принято решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения на Ямале… Начало добычи газа запланировано на 2023 год», — говорится в сообщении.

Проектный уровень добычи — 32 млрд кубометров газа в год. Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи месторождения. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей, поясняет компания.

Проектом обустройства предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры. При этом скважины для разработки морской части месторождения будут буриться с берега.

Для транспортировки добытого на Харасавэйском месторождении газа будет построен газопровод-подключение протяженностью около 100 км до Бованенковского месторождения. Затем газ будет поступать в Единую систему газоснабжения России . Компания уже приступила к проектным работам для расширения мощностей Северного газотранспортного коридора.

Ранее заместитель председателя правления газового холдинга Виталий Маркелов [сообщал] (https://rns.online/energy/Gazprom-planiruet-zapustit-Harasaveiskoe-mestorozhdenie-na-Yamale-v-2024-godu-2018-04-26/), что «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию Харасавэйское месторождение на Ямале в 2024 году.

Харасавэйское месторождение, наряду с Бованенковским и Крузенштернским месторождениями, входит в Бованенковскую промышленную зону «Газпрома», валовая добыча которой оценивается в 217 млрд кубометров газа и 4 млн тонн стабильного конденсата в год.

Месторождение расположено севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично — в акватории Карского моря. По размеру запасов газа месторождение относится к категории уникальных — 2 трлн кубометров (по сумме категорий С1 и С2).