Сколько банки США зарабатывают на торговой войне?

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика» Руководители крупнейших банков США полагают, что торговая война Трампа не только не окажет негативного влияния на их бизнес, но и позволит повысить показатели.

Фото: Flickr

Второй квартал снизил опасения руководителей банков из Citi, JPMorgan и Bank of America по поводу того, что торговая война Трампа будет сдерживать экономический рост и корпоративные доходы. ∎Если вы ищете проблемы, их не так много", — сказал генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон, подводя итоги второго квартала. Вместе с тем он признал, что уровень доверия потребителей и деловых кругов снижаются, что, возможно, обусловлены торговыми проблемами. Более того, опасения по поводу торговли, возможно, повысили результаты банка: увеличившаяся неопределенность подстегнула волатильность на рынке, что привело к росту торгового бизнеса. "Я поддерживаю идею торговой войны, но когда есть волатильность, если мы хорошо выполняем свою работу, мы будем работать для клиентов и решать проблемы, которые у них могут быть", — сказал журналистам финансовый директор Bank of America Пол Донофрио. Кстати, выручка Bank of America от продаж и торговли подскочила во втором квартале на 6% до $ 3,4 млрдJPMorgan опубликовал рекордные доходы за второй квартал. Начальник финансового отдела банка Марианна Лейк отметила, что, по иронии судьбы, экономическая неловкость дала клиентам больше причин для ребалансировки своих портфелей и торговли. «На рынке просто стало больше катализаторов, и в целом наблюдается все большее привлечение клиентов∎, — сказала она. Европейский Союз и беспорядки на развивающихся рынках также помогли, добавила Лейк. Доход JPMorgan от торговли акциями и облигациями вырос на 14% до $ 5,4 млрд, превысив прогнозы аналитиков. Citigroup, которая также сообщила о доходах, заявила, что торговая выручка снизилась всего на 1% до $ 3,9 млрд