Роль Ямала в газодобыче будет возрастать

Сегодня Россия реализует ряд крупных газовых проектов, направленных на развитие внутренней сети сбыта газа и увеличение экспортных поставок по северному коридору. В этой связи эксперты рынка и СМИ задаются вопросом о наличии ресурсной базы для стабильных поставок топлива длительные годы. Известно, что месторождения в Надым-Пур-Тазовском регионе практически истощены, ведь добыча на некоторых из них ведется с 1972 года. Так, например, запасы Уренгойского месторождения исчерпаны практически на 80%, а Ямбургского — на 75%. Запасы Заполярного месторождения истощены на 50%.

В этой связи в ближайшие десятилетия одним из главных источников газа для внутренней сети и поставок в северную Европу станет центр газодобычи на Ямале, в частности месторождения Бованенковское, Крузенштернское и Харасавейское.

Согласно данным ПАО «Газпром», суммарные запасы месторождений газа полуострова Ямал составляют 26,5 трлн куб. м газа, а также 1,6 млрд тонн газового конденсата и 300 млн тонн нефти. Из них 3,8 трлн куб. м газа приходится на Бованенковское месторождение, 2 трлн на Харасавейское и 1,6 трлн на Крузенштернское. Также крупные запасы сосредоточены на Тамбейском и Малыгинском месторождении, 5,5 трлн куб. м газа и 2,2 трлн куб м газа соответственно.

В ближайшие 15 лет активное развитие продолжит кластер Бованенково (Синаманские залежи) и фактически к 2032-2033 годам все месторождения кластера выйдут на полную мощность. Первым на полную мощность в 2022 году выйдет Бованенковское месторождение. На сегодняшний день на территории Бованенково работу ведут два газовых промысла, из которых второй («ГП-2») является самым большим по масштабу и объемам добычи в мире. Площадь «ГП-2» составляет 100 гектаров, что соответствует размерам Красной площади, умноженным на 43. Всего в пределах второго промысла находится 264 скважины, а в пределах всего месторождения насчитывается 775 скважин. Годовая добыча «ГП-2» составляет порядка 60 млрд куб. м газа. По итогам 2017 года совокупная добыча двух промыслов составила 82,3 млрд куб. м газа.

В этом году компания «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию третий газовый промысел, что позволит ей увеличить добычу до проектных 115 млрд куб. м газа в год. Однако расширение мощностей будет происходить поэтапно, поэтому данная цифра может быть достигнута только к 2022 году. В более длительной перспективе компания планирует расширить проектные мощности до 140 млрд куб. м газа в год.

Далее в эксплуатацию будет введено Харасавейское месторождение. Ориентировочные даты ввода в эксплуатацию — это 2023-2024 года. Выход на проектную мощность произойдет в 2026-2027 годах. Ну и позже всех, в 2027-2028 годах, будет запущено в эксплуатацию Крузенштернское месторождение. Выход на проектную мощность состоится в 2031-2033 годах.

О планах разработки Тамбейского и Малыгинского месторождений пока ничего неизвестно.

Приведённые выше данные по запасам кластеров Бованенково и Тамбейского показывают, что месторождения смогут частично обеспечить экспортные поставки газа в Европу по северному и центральному коридорам, а также внутренние нужды страны. Таким образом, роль Ямала в газодобыче будет возрастать, в то время как более восточные месторождения будут иссякать.