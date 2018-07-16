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«Газпром» вложит в 2018 году в проекты в ЯНАО 173 млрд рублей
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«Газпром» вложит в 2018 году в проекты в ЯНАО 173 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» вложит в 2018 году в проекты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 172,9 млрд руб., говорится в сообщении газового холдинга по итогам встречи главы компании Алексея Миллера и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
В 2013-2017 годах инвестиции группы «Газпром» (без учета «Газпром нефти») в реализацию проектов на территории автономного округа составили 884,7 млрд руб. В первую очередь средства были направлены на обустройство Бованенковского месторождения — базового для Ямальского центра газодобычи, а также Заполярного и Ямбургского месторождений, ачимовских залежей Уренгойского месторождения, реконструкцию и техническое перевооружение объектов Медвежьего, Ямсовейского и Юбилейного месторождений.
«В 2018 году инвестиции планируются на уровне 172,9 млрд руб.», — говорится в сообщении.
На месторождениях в ЯНАО добывается около 90% газа группы «Газпром».
Налоговые платежи предприятий «Газпрома», ведущих производственную деятельность на территории ЯНАО, в 2017 году составили 55,1 млрд руб., превысив на 19,6 млрд руб. показатель предыдущего года.
Основным документом, регламентирующим сотрудничество «Газпрома» и ЯНАО, является генеральное соглашение. В развитие этого документа ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве, подписаны меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта «Ямал», а также соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.
В 2007–2016 годах «Газпром» инвестировал в газификацию ЯНАО 780 млн руб. Построено шесть газопроводов. Уровень газификации региона на 1 января 2018 года составил 48,1% (в среднем по России — 68,1%).
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