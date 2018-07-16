«Газпром» вложит в 2018 году в проекты в ЯНАО 173 млрд рублей

В 2013-2017 годах инвестиции группы «Газпром» (без учета «Газпром нефти» ) в реализацию проектов на территории автономного округа составили 884,7 млрд руб. В первую очередь средства были направлены на обустройство Бованенковского месторождения — базового для Ямальского центра газодобычи, а также Заполярного и Ямбургского месторождений, ачимовских залежей Уренгойского месторождения, реконструкцию и техническое перевооружение объектов Медвежьего, Ямсовейского и Юбилейного месторождений.

«В 2018 году инвестиции планируются на уровне 172,9 млрд руб.», — говорится в сообщении.

На месторождениях в ЯНАО добывается около 90% газа группы «Газпром».

Налоговые платежи предприятий «Газпрома», ведущих производственную деятельность на территории ЯНАО, в 2017 году составили 55,1 млрд руб., превысив на 19,6 млрд руб. показатель предыдущего года.

Основным документом, регламентирующим сотрудничество «Газпрома» и ЯНАО, является генеральное соглашение. В развитие этого документа ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве, подписаны меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта «Ямал», а также соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.