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«Нафтогаз» привлечет PWC для ускорения процесса создания независимого оператора ГТС Украины
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«Нафтогаз» привлечет PWC для ускорения процесса создания независимого оператора ГТС Украины 

Rambler News Service 1 час назад
Наблюдательный совет «Нафтогаза Украины» рекомендовал руководству привлечь консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PWC) для ускорения отделения оператора газотранспортной системы (ГТС), говорится в сообщении украинской компании.
Как отмечает «Нафтогаз», PWC начнет соответствующую работу немедленно.
«Наблюдательный совет и руководство «Нафтогаза Украины» нацелены на быструю реализацию отделения оператора ГТС в соответствии с директивой правительства прозрачным, эффективным и действенным способом», — говорится в сообщении.
В 2014 году Верховная рада Украины приняла закон, который предполагает создание нового оператора ГТС страны, в котором до 49% могут получить инвесторы из США и ЕС. После этого было принято решение о создании нового оператора ГТС — компании «Магистральные газопроводы Украины». В настоящее время оператором ГТС Украины является компания «Укртрансгаз», дочерняя компания «Нафтогаза Украины».
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