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Эксперт о заявлении «Нафтогаза»: украинским менеджерам рано радоваться
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Эксперт о заявлении «Нафтогаза»: украинским менеджерам рано радоваться 

РИА Новости 17 июля 2018
Фото: РИА Новости
НАК «Нафтогаз Украины» в 2017 году получил рекордную прибыль в размере 1,3 млрд долларов благодаря решению Стокгольмского арбитража, сообщила во вторник пресс-служба компании.
""Нафтогаз" получил в 2017 году рекордную прибыль в 39,4 млрд гривен (около 1,3 мрд долларов — ред.) благодаря победе в Стокгольме", — говорится в сообщении.
По данным компании, «Нафтогаз» второй год подряд остается крупнейшим источником доходов государственного бюджета Украины. Если в 2016 году выплаты компании в госбюджет составляли 74 млрд гривен (около 2,8 млрд долларов) или около 10% доходов бюджета, то в 2017 году — 110 млрд гривен (около 4,2 млрд долларов), обеспечив около 15% доходов бюджета Украины.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов «Газпрома» в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik скептически отнесся к заявлению украинской компании.
"Насколько я знаю, определенная победа в Стокгольмском арбитраже была в начале этого года. Так что сложно сказать, почему они записали это все в прибыль прошлого года. Кроме того, всем известно, что Россия подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража с расчетом на то, что сумма будет пересмотрена. Поэтому рано, наверное, радоваться украинским менеджерам. Как мы знаем, они уже выписали себе многомиллионные премии, что удивило даже руководство Украины… Но посмотрим, чем это все закончится. Остается только ждать решения по апелляции. Ведь «Газпром» еще даже не перечислил «Нафтогазу» деньги. Так что эта прибыль во многом бумажная", — сказал Сергей Правосудов.
"Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационного и разведывательного бурения, транспортировки и хранения нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.
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