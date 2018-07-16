Ещё
Севергазбанк предложил заемщикам кредит на рефинансирование бизнес-кредитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Севергазбанк предложил заемщикам кредит на рефинансирование бизнес-кредитов 

Банки.ру 22 минуты назад
Севергазбанк дополнил линейку своих кредитов для малого и среднего бизнеса программой «Рефинансирование».
Этот кредит предназначен для рефинансирования кредитов, взятых в других банках. Финансирование можно получить вы сумме от 1 млн до 15 млн рублей, под ставку от 11% годовых на срок до семи лет. В качестве обеспечения принимается имущество, в т.ч. принятое в качестве обеспечения по рефинансируемому кредиту.
«Рефинансирование кредитов уже давно предлагается кредитными организациями для привлечения клиентов из других банков. Ставка по кредиту от 11% годовых выглядит достаточно интересно для рынка, к сожалению, максимальная ставка по программе банком не указывается», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
АСВ начинает выплату страховки клиентам банка «Советский» — предпринимателям Курс доллара и евро на 16 июля Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск понизился до 62,26 рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина385
Туринская плащаница оказалась подделкой152
Грудинин развелся74
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»384
Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты55
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение