Севергазбанк предложил заемщикам кредит на рефинансирование бизнес-кредитов

Севергазбанк дополнил линейку своих кредитов для малого и среднего бизнеса программой «Рефинансирование».

Этот кредит предназначен для рефинансирования кредитов, взятых в других банках. Финансирование можно получить вы сумме от 1 млн до 15 млн рублей, под ставку от 11% годовых на срок до семи лет. В качестве обеспечения принимается имущество, в т.ч. принятое в качестве обеспечения по рефинансируемому кредиту.

Ирина Сафронова. «Рефинансирование кредитов уже давно предлагается кредитными организациями для привлечения клиентов из других банков. Ставка по кредиту от 11% годовых выглядит достаточно интересно для рынка, к сожалению, максимальная ставка по программе банком не указывается», — добавляет эксперт Банки.ру

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