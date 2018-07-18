Ещё
Банк «Ассоциация» внес изменения в линейку кредитов для бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Ассоциация» внес изменения в линейку кредитов для бизнеса 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Ассоциация» добавил новую программу кредитования для бизнеса.
Кредит «На аукцион» позволяет заемщику привлечь финансирование для обеспечения заявки на участие в аукционе, проводимом в электронной форме. Лимит задолженности устанавливается в сумме до 10 млн рублей, но не более 5% от начальной цены контракта. Денежные средства могут быть привлечены на срок до одного года под ставку от 12%—14,5% годовых.
Одновременно банк на 1 п. п. скорректировал в сторону увеличения максимальную ставку по программе на «Пополнение оборотных средств», если раньше диапазон ставок составлял 10%—13,5% годовых, то сейчас кредит можно привлечь под 10%—14,5% годовых.
«В качестве поручителей по программам должны выступать бенефициары бизнеса у юридических лиц либо супруги для индивидуальных предпринимателей», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
Банки.ру: последние новости
Компания Google оштрафована на 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС МТС: сбоя в работе оператора не было АСВ: расчеты с вкладчиками Газбанка произведет Сбербанк
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной154
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры141
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа171
Афганистан захотел извинений от России99
В Москве введен план «Перехват»181
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение