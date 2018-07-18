Банк «Ассоциация» внес изменения в линейку кредитов для бизнеса

Кредит «На аукцион» позволяет заемщику привлечь финансирование для обеспечения заявки на участие в аукционе, проводимом в электронной форме. Лимит задолженности устанавливается в сумме до 10 млн рублей, но не более 5% от начальной цены контракта. Денежные средства могут быть привлечены на срок до одного года под ставку от 12%—14,5% годовых.

Одновременно банк на 1 п. п. скорректировал в сторону увеличения максимальную ставку по программе на «Пополнение оборотных средств», если раньше диапазон ставок составлял 10%—13,5% годовых, то сейчас кредит можно привлечь под 10%—14,5% годовых.