ЦБ не стал обязывать банки рассчитывать долговую нагрузку для выдачи кредита

Кредитные организации предлагали ЦБ повысить минимальную сумму кредита, по которой не нужно рассчитывать долговую нагрузку заёмщика, с 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Регулятор не согласился, так как считает, что это приведёт к неограниченной выдаче денег и росту закредитованности.

В будущем предельную долговую нагрузку планируется рассчитывать для всех типов кредитов. В настоящее время уровень просроченной задолженности по различным займам составляет около 10 процентов, по кредитным картам — 15 процентов.