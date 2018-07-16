Ещё
ЦБ не стал обязывать банки рассчитывать долговую нагрузку для выдачи кредита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ не стал обязывать банки рассчитывать долговую нагрузку для выдачи кредита 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом пишет РБК со ссылкой на распоряжение Центрального банка.
Кредитные организации предлагали ЦБ повысить минимальную сумму кредита, по которой не нужно рассчитывать долговую нагрузку заёмщика, с 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Регулятор не согласился, так как считает, что это приведёт к неограниченной выдаче денег и росту закредитованности.
В будущем предельную долговую нагрузку планируется рассчитывать для всех типов кредитов. В настоящее время уровень просроченной задолженности по различным займам составляет около 10 процентов, по кредитным картам — 15 процентов.
Говорит Москва: последние новости
АСВ определило банки, которые выплатят возмещение вкладчикам банка «Таатта» Обязательства банка «Советский» взял на себя «Московский кредитный банк» «Мегафон» объявил об уходе с Лондонской фондовой биржи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина399
Грудинин развелся64
Туринская плащаница оказалась подделкой87
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»398
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией108
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение