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Накачивание банковской системы ликвидностью может стать проинфляционным фактором
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Накачивание банковской системы ликвидностью может стать проинфляционным фактором 

Прайм 1 час назад
В пятницу спрос на аукционе репо сроком на 161 день отсутствовал. В рамках этого аукциона Казначейство предлагало банкам 50 млрд руб. на 161 день по минимальной ставке 6,66% (этим стоимость фондирования для банков не ограничивается, депозиты Казначейства подпадают под обязательные резервные требования). Мы полагали, что даже в условиях избыточной ликвидности банки проявят интерес к этому аукциону именно из-за низкой ставки, но наши предположения не оправдались. На этой неделе Казначейство вновь попытается предоставить средства через операции репо на длительный срок (154 дня), минимальная ставка на аукционе установлена существенно ниже, чем на аукционах сроком на 1 и 7 дней (6,67%), то есть Казначейство опять закладывается на значительное смягчение денежно-кредитной политики до конца года. Следует отметить, что спрос на однодневном аукционе сохраняется, и банки полностью выбирают лимит, но мы полагаем, что этот спрос отражает дефицит, возникший у отдельных кредитных организаций — весь лимит выбирается четырьмя банками.
Профицит федерального бюджета за январь–июнь составил 877 млрд руб. При этом интервенции Минфина на валютный рынок за тот же период превысили 1,5 трлн руб. Иными словами, федеральный бюджет обеспечил приток в банковскую систему с начала года на 700 млрд руб. ЦБ пока справляется с задачей по стерилизации этой ликвидности, активно выпуская КОБР. Но в целом подобное накачивание банковской системы ликвидностью может стать проинфляционным фактором, а также искусственно поддерживает более слабый рубль.
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