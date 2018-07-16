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Okko запустил бота, который ищет звездных двойников
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Okko запустил бота, который ищет звездных двойников 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: Okko
Не новость, а бомба! Мы разработали и запустили бота, который может найти вашего двойника среди знаменитостей. Всё, что нужно — это отправить ему фото, далее вам придет ответное сообщение с результатом в виде коллажа и именем вашего селебрити-близнеца. Также бот прописывает процентное соотношение вашей похожести и предлагает сразу посмотреть фильмы с участием второго «я».
@Okkofacebot был разработан аналитиком онлайн-кинотеатра Okko Егором Малых и изначально был сделан для использования внутри команды онлайн-кинотеатра. В основе работы бота лежит глубокая сверточная нейронная сетка, которая каждое загруженное фото представляет в виде вектора в N мерном пространстве и находит ближайший к нему вектор среди базы из 12 тысяч актёров и режиссёров. Идея бота понравилась сотрудникам компании настолько, что было принято решение подарить хорошее настроение и пользователям Okko. Так бот стал доступным всем желающим.
Okko
Для того, чтобы узнать, на какую знаменитость похож пользователь, необходимо загрузить фотографию в чат с ботом. После этого в ответном сообщении бот отправляем фотографию селебрити с указанием процента внешнего сходства, а также ссылку на коллекцию фильмов со звездным двойником.
Пользователи, которые поделятся фоторезультатами в социальных сетях с хэштегом #okkofaces, получат промокод на бесплатный доступ к пакету «Оптимальный» на 10 дней и смогут бесплатно наслаждаться фильмами со своими двойниками.
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