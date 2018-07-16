Портфель ВТБ Факторинг достиг исторического максимума — 136,5 млрд рублей

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Портфель ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) по итогам первого полугодия 2018 года достиг 136,5 миллиардов рублей, увеличившись на 37 миллиардов рублей по сравнению с объемом портфеля на начало июля 2017 года, сообщает пресс-служба ВТБ.

На рынке факторинга это крупнейший объем портфеля и лучшая динамика прироста к аналогичному периоду прошлого года. По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), ВТБ Факторинг увеличил свою долю на российском рынке до 34%. Текущий размер портфеля является очередным историческим максимумом, как для компании, так и рынка в целом, отмечается в сообщении.