УБРиР снизил ставки по ипотеке 

Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) снизил ставки по кредитам на покупку строящихся и готовых квартир до 7,9% годовых (базовая ставка составляет 9,75% годовых). Обновленная ставка будет действовать при подписании кредитного договора в период до 17 сентября при условии приобретения жилья у застройщика — партнера банка.
Минимальный первоначальный взнос клиента равен 20% собственных средств клиента от стоимости жилья и может быть снижен до 10% при учете средств материнского (семейного) капитала. Сумма кредита может варьироваться от 300 тыс. до 30 млн рублей а срок — от пяти до 25 лет с шагом кредитования в пять лет.
Продуктовый виджет
Условия по рефинансированию ипотеки, оформленной в сторонних банках, остались прежними. Кредит предоставляется на сумму до 80% от стоимости залога, но не более 30 млн рублей, сроком до 25 лет. Базовая процентная ставка составляет 9,5% годовых.
«Для клиентов, планирующих приобретать готовое жилье или оформить рефинансирование, в банке также действует акция «Бери больше — плати меньше», в рамках которой при сумме кредита более 3 млн рублей к базовой ставке будет применяться скидка в размере 0,35 процентного пункта. В рамках же акции «Время-деньги» при выходе на сделку в течение 30 дней с момента одобрения в период до 17 сентября для клиентов будет действовать скидка к ставке в размере 1 процентного пункта. Скидки по акциям между собой не суммируются», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.