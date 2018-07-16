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БКС Банк снизил ставку по потребкредитам
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БКС Банк снизил ставку по потребкредитам 

Банки.ру 1 час назад
БКС Банк снизил на 0,6 процентного пункта ставку по потребительским кредитам.
Теперь по программе «Выгодное предложение» кредит выдается под 19,9% годовых на сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей без обеспечения или под поручительство физических лиц. Срок заимствования может достигать пяти лет.
По программе «Рефинансирование» снизилась ставка, действующая на момент выдачи кредита, теперь она составляет 19,9% годовых. После предоставления клиентом справки о погашении задолженности в другом банке применяются прежние условия: ставка снижается до 16,9% годовых или остается на уровне 19,9% годовых в зависимости от количества просрочек по рефинансируемому кредиту.
Продуктовый виджет
Программа позволяет рефинансировать до четырех потребительских кредитов или кредитных карт. Сумма заимствования может достигать 1,5 млн рублей, а срок — пяти лет.
«Преимуществами программ являются возможность получить довольно крупную сумму без предоставления залога и отсутствие требований к страхованию. При этом ставка по тарифам превышает среднерыночные значения» — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.
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