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СМИ: страховых гарантий «Натали Турс» не хватит на выплаты всем туристам
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СМИ: страховых гарантий «Натали Турс» не хватит на выплаты всем туристам 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Клиенты «Натали Турс» не смогут, по мнению экспертов, получить в полном объёме выплаты — на это не хватит страховых гарантий. Об этом пишет "Интерфакс".
Сумма страхования финансовой ответственности предприятия составляет 150 млн рублей в компании «Ингосстрах». Убытки клиентов при этом составляют 15 млн долларов — на эту сумму проданы поездки и авиабилеты. При этом туристы не могут получить выплат от страховщика, пока компания не приостановила свою деятельность.
"Натали Турс" продала путёвки на этот отпускной сезон десяти тысячам россиян. В Калининграде Роспотребнадзор открыл горячую линию для клиентов компании.
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