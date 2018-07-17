«Натали Турс» намерена вернуться на российский рынок, заявил глава компании

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь , Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

"Натали Турс" просуществовала на рынке 26 лет в том или ином виде. Миллионы российских туристов открывали заграничный отдых именно с нашей компанией. Здесь даже вопрос не в том, что мне как собственнику жалко терять какие-то активы, но безумно жалко, что компания с такой историей может уйти с рынка. Пострадает коллектив, но главное — пострадают туристы", — прокомментировал ситуацию Воробьев.

Собеседник агентства пояснил, что компания сейчас осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям.

"Прежде всего, мы принимаем материалы от туристов и агентств, формируем реестр, чтобы оценить размер несчастья. Потом, когда появится такая возможность, мы сможем приступить к выплатам", — сказал он.

Воробьев добавил, что, поскольку компания была достаточно большая, то вторым направлением стала ее оптимизация. "Нам необходимо сжаться, чтобы пережить сегодняшнюю ситуацию. Это значит, что идет оптимизация персонала, какие-то офисы закрываются — так мы концентрируемся на антикризисной деятельности", — продолжил собеседник.

"Третьим направлением я занимаюсь сейчас сам. Для того, чтобы вернуть деньги туристам, нам нужно перезапустить работу. Соответственно, чтобы это сделать, необходимо найти финансы. Не смогу сейчас назвать объем финансирования, так как оценка ситуации пока только ведется. Я встречаюсь с различными заинтересантами, которым предлагаю войти в бизнес, предоставить нам коммерческие кредиты, чтобы "Натали Турс" смогла начать свою деятельность еще раз", — прокомментировал ситуацию президент компании.

Он так же сообщил, что помимо этого туроператор готовит квартальный отчет по деятельности компании для государственных органов.