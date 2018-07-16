В Белоруссии откроют первый «Детский мир»

Группа компаний «Детский мир» сообщила о том, что приняла решение о выходе сети магазинов в Белоруссию . Одной из главных целей компании является получение роли главного игрока в среднесрочной перспективе. При этом первый магазин детских товаров на территории Белоруссии планируется открыть уже в 2019 году.

В сообщении компании отмечается, что положительный опыт в Казахстане указывает на то, что «Детский мир» может стать успешным бизнесом и за пределами России

Всего по итогам 2018 года компания планирует открыть на территории РФ около 100 супермаркетов, а в ближайшие четыре года — не менее 300 магазинов.