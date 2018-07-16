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В Белоруссии откроют первый «Детский мир»
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В Белоруссии откроют первый «Детский мир» 

News.ru 2 часа назад
Группа компаний «Детский мир» сообщила о том, что приняла решение о выходе сети магазинов в Белоруссию. Одной из главных целей компании является получение роли главного игрока в среднесрочной перспективе. При этом первый магазин детских товаров на территории Белоруссии планируется открыть уже в 2019 году.
В сообщении компании отмечается, что положительный опыт в Казахстане указывает на то, что «Детский мир» может стать успешным бизнесом и за пределами России.
Всего по итогам 2018 года компания планирует открыть на территории РФ около 100 супермаркетов, а в ближайшие четыре года — не менее 300 магазинов.
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