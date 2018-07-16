Ещё
«Мегафон» проведет делистинг акций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мегафон» проведет делистинг акций 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Совет директоров "Мегафона" одобрил программу выкупа обыкновенных акций и ГДР, а также делистинг ГДР на Лондонской фондовой бирже.
"Сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей компании", — отмечается в заявлении «Мегафона». Акции и расписки выкупит «дочка» оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (компания MICL), сообщается в пресс-релизе оператора. Дочерняя компания купит 128,95 млн ценных бумаг (20,8% всех выпущенных и размещенных акций оператора). Цена покупки составит 9,75 доллара за каждую обыкновенную акцию и ГДР. На 13 июля 2018 г. покупки цена за одну обыкновенную акцию включала премию в размере 2,03 доллара США или 26,3% от средневзвешенной цены за 3 месяца (7,72 долларов США) за период, заканчивающийся 13 июля 2018 г. (по ежедневному курсу закрытия рубля к доллару на Московской бирже, действовавшему в соответствующий период, заканчивающийся 13 июля 2018 г.) и премию в размере 1,64 доллара США или 20,3% от цены закрытия на обыкновенные акции на Московской бирже на 13 июля 2018 г. На 13 июля 2018 г. покупная цена за одну ГДР включала премию в размере 0,98 доллара США или 11,1% от средневзвешенной цены за 3 месяца (8,77 долларов США) за период, заканчивающийся 13 июля 2018 г., и премию в размере 0,75 долларов США или 8,3% от цены закрытия за одну ГДР в Лондоне на 13 июля 2018 г. Действие программы приобретения начинается 16 июля, завершение — 22 августа 2018 г. Предложение в рамках программы приобретения будет сделано всем владельцам обыкновенных акций и ГДР, кроме USM Holdings и группы Газпромбанка, а также компании MICL. "Компания планирует аннулировать листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже после завершения программы приобретения. «Мегафон» может также рассмотреть вопрос о сохранении или прекращении программы ГДР после аннулирования листинга", — подчеркнули в «Мегафоне». "В связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на Московской бирже совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. «Мегафон» рассмотрит вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на Московской бирже после завершения программы приобретения", — заявил оператор.
Вести.Ru: последние новости
Лаборатория робототехники Сбербанка увеличивает штат сотрудников "Мегафон" проведет делистинг акций На достройку объектов Urban Group требуется 70 миллиардов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина392
Грудинин развелся52
Туринская плащаница оказалась подделкой70
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»393
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией106
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение