«Мегафон» проведет делистинг акций 

Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Совет директоров "Мегафона" одобрил программу выкупа обыкновенных акций и ГДР, а также делистинг ГДР на Лондонской фондовой бирже.
"Сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей компании", — отмечается в заявлении «Мегафона». Акции и расписки выкупит «дочка» оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (компания MICL), сообщается в пресс-релизе оператора. Дочерняя компания купит 128,95 млн ценных бумаг (20,8% всех выпущенных и размещенных акций оператора). Цена покупки составит 9,75 доллара за каждую обыкновенную акцию и ГДР. На 13 июля 2018 г. покупки цена за одну обыкновенную акцию включала премию в размере 2,03 доллара США или 26,3% от средневзвешенной цены за 3 месяца (7,72 долларов США) за период, заканчивающийся 13 июля 2018 г. (по ежедневному курсу закрытия рубля к доллару на Московской бирже, действовавшему в соответствующий период, заканчивающийся 13 июля 2018 г.) и премию в размере 1,64 доллара США или 20,3% от цены закрытия на обыкновенные акции на Московской бирже на 13 июля 2018 г. На 13 июля 2018 г. покупная цена за одну ГДР включала премию в размере 0,98 доллара США или 11,1% от средневзвешенной цены за 3 месяца (8,77 долларов США) за период, заканчивающийся 13 июля 2018 г., и премию в размере 0,75 долларов США или 8,3% от цены закрытия за одну ГДР в Лондоне на 13 июля 2018 г. Действие программы приобретения начинается 16 июля, завершение — 22 августа 2018 г. Предложение в рамках программы приобретения будет сделано всем владельцам обыкновенных акций и ГДР, кроме USM Holdings и группы Газпромбанка, а также компании MICL. "Компания планирует аннулировать листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже после завершения программы приобретения. «Мегафон» может также рассмотреть вопрос о сохранении или прекращении программы ГДР после аннулирования листинга", — подчеркнули в «Мегафоне». "В связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на Московской бирже совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. «Мегафон» рассмотрит вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на Московской бирже после завершения программы приобретения", — заявил оператор.