ЦБ допускает уход инвесторов из банковского сектора на рынок капитала

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Развитие рынка капитала приведет к переориентации инвесторов на привлечение средств за счет ценных бумаг, и часть пассивов банковского сектора уйдет на рынок капитала, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на заседании Ассоциации «Россия».

Однако пока ЦБ не испытывает беспокойства по этому поводу, добавил он.

"Рынок [облигаций] будет развиваться. И определенные формы посредничества и определенные типы клиентов будут постепенно двигаться из банковского сектора на рынок облигаций. Мы пока не переживаем за то, что большая часть пассивов может перейти из банковского сектора на рынок капитала", — сказал он.

"Это тоже с определенной степенью увеличивает конкуренцию за клиента, за источники денежных средств, потому что вместе с переходом на рынок облигаций заемщиков будут переходить и денежные средства институциональных инвесторов, пенсионных фондов, страховых организаций, а возможно — и физических лиц", — считает Швецов.

По словам Швецова, инвестировать в рынок капитала, минуя банки, частным лицам будут помогать такие платформы, как биржа.