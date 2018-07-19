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ЦБ допускает уход инвесторов из банковского сектора на рынок капитала
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ЦБ допускает уход инвесторов из банковского сектора на рынок капитала 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Развитие рынка капитала приведет к переориентации инвесторов на привлечение средств за счет ценных бумаг, и часть пассивов банковского сектора уйдет на рынок капитала, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на заседании Ассоциации «Россия».
Однако пока ЦБ не испытывает беспокойства по этому поводу, добавил он.
"Рынок [облигаций] будет развиваться. И определенные формы посредничества и определенные типы клиентов будут постепенно двигаться из банковского сектора на рынок облигаций. Мы пока не переживаем за то, что большая часть пассивов может перейти из банковского сектора на рынок капитала", — сказал он.
"Это тоже с определенной степенью увеличивает конкуренцию за клиента, за источники денежных средств, потому что вместе с переходом на рынок облигаций заемщиков будут переходить и денежные средства институциональных инвесторов, пенсионных фондов, страховых организаций, а возможно — и физических лиц", — считает Швецов.
По словам Швецова, инвестировать в рынок капитала, минуя банки, частным лицам будут помогать такие платформы, как биржа.
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