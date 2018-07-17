Прибыль банков РФ в январе-июне снизилась на 17,7%

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в январе-июне снизилась на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 634 миллиарда рублей, следует из опубликованного ЦБ РФ обзора о динамике развития банковского сектора.

"За январь-июнь 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 634 миллиарда рублей (в январе–июне 2017 года — 770 миллиардов рублей). В том числе в июне действующими кредитными организациями получена прибыль в размере 107 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.