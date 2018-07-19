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Банковская система: плохие активы продолжают сильно влиять на прибыль
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Банковская система: плохие активы продолжают сильно влиять на прибыль 

Прайм 42 минуты назад
Фото: Прайм
Согласно обзору банковского сектора ЦБ РФ, в июне была получена чистая консолидированная прибыль в 107 млрд руб. против убытка в 10 млрд руб. в предшествующем месяце, что стало следствием сокращения отчислений в резервы (со 144,2 млрд руб. в мае до 62,4 млрд руб.), повышения прибыли в розничном сегменте, а также, по-видимому, различного рода переоценок по непрофильным активам.
По нашему мнению, повышение чистой процентной маржи (с начала года на 30 б.п. до 4,3%) во многом обусловлено наличием у банков ФКБС дешевой ликвидности от ЦБ. Стоит отметить, что отчисления в резервы происходят, несмотря на сокращение просроченной задолженности: по-видимому, в системе еще присутствует большой объем плохих кредитов, под которые не созданы резервы в полном объеме. Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, консолидированный убыток банков ФКБС в 1П 2018 г. составил 246 млрд руб.
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