Банковская система: плохие активы продолжают сильно влиять на прибыль

Согласно обзору банковского сектора ЦБ РФ , в июне была получена чистая консолидированная прибыль в 107 млрд руб. против убытка в 10 млрд руб. в предшествующем месяце, что стало следствием сокращения отчислений в резервы (со 144,2 млрд руб. в мае до 62,4 млрд руб.), повышения прибыли в розничном сегменте, а также, по-видимому, различного рода переоценок по непрофильным активам.

По нашему мнению, повышение чистой процентной маржи (с начала года на 30 б.п. до 4,3%) во многом обусловлено наличием у банков ФКБС дешевой ликвидности от ЦБ. Стоит отметить, что отчисления в резервы происходят, несмотря на сокращение просроченной задолженности: по-видимому, в системе еще присутствует большой объем плохих кредитов, под которые не созданы резервы в полном объеме. Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, консолидированный убыток банков ФКБС в 1П 2018 г. составил 246 млрд руб.