Финансовая группа Олега Тинькова купила долю в «Кассир.ру»

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России на базе платформы Tinkoff.ru, приобрел долю в группе компаний «Кассир.ру», сообщили в Тинькофф.

В компании уточнили, что клиенты банка смогут приобрести билеты через «Кассир.ру» в мобильном и интернет-банке. Сделка не предполагает каких-либо кадровых или операционных изменений в «Кассир.ру». Также отмечается, что все договоренности с партнерами и контрагентами остаются в силе.

«За счет синергии с Тинькофф Банком и другими проектами группы мы сможем как привлечь в экосистему новых пользователей, так и предложить нынешним максимально удобные и выгодные для них решения. Со своей стороны, мы поделимся с «Кассир.ру» своими наработками по оптимизации бизнес-процессов и поможем c экспертизой во внедрении самых современных IT-решений», — заявил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз

На сегодняшний день в Тинькофф помимо услуг банка для физических лиц входят проекты Тинькофф Бизнес (услуги для малого и среднего бизнеса), Тинькофф Страхование, Тинькофф Мобайл (виртуальный мобильный оператор) и Тинькофф Путешествия (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей) и другие.