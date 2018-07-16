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Финансовая группа Олега Тинькова купила долю в «Кассир.ру»
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Финансовая группа Олега Тинькова купила долю в «Кассир.ру» 

Rambler News Service 2 часа назад
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России на базе платформы Tinkoff.ru, приобрел долю в группе компаний «Кассир.ру», сообщили в Тинькофф.
В компании уточнили, что клиенты банка смогут приобрести билеты через «Кассир.ру» в мобильном и интернет-банке. Сделка не предполагает каких-либо кадровых или операционных изменений в «Кассир.ру». Также отмечается, что все договоренности с партнерами и контрагентами остаются в силе.
«За счет синергии с Тинькофф Банком и другими проектами группы мы сможем как привлечь в экосистему новых пользователей, так и предложить нынешним максимально удобные и выгодные для них решения. Со своей стороны, мы поделимся с «Кассир.ру» своими наработками по оптимизации бизнес-процессов и поможем c экспертизой во внедрении самых современных IT-решений», — заявил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.
На сегодняшний день в Тинькофф помимо услуг банка для физических лиц входят проекты Тинькофф Бизнес (услуги для малого и среднего бизнеса), Тинькофф Страхование, Тинькофф Мобайл (виртуальный мобильный оператор) и Тинькофф Путешествия (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей) и другие.
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