Долги по зарплатам в России за июнь снизились на 0,5% — до 2,8 млрд рублей

По состоянию на 1 июля суммарная задолженность по заработной плате в России (без учета субъектов малого бизнеса) составила 2,8 млрд руб., что на 15,2 млн руб., или на 0,5%, меньше, чем по состоянию на 1 июня, сообщает Росстат

Задолженность по зарплате по состоянию на 1 июня имелась перед 45,8 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по обследуемым Росстатом видам экономической деятельности.

Среди тех, кому не выплатили зарплату в полном объеме, 44% — работники обрабатывающих производств; 20% — строительства; 9% — сельского хозяйства и охоты; 8% — транспорта; 6% — добычи полезных ископаемых.