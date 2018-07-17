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Долги по зарплатам в России за июнь снизились на 0,5% — до 2,8 млрд рублей
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Долги по зарплатам в России за июнь снизились на 0,5% — до 2,8 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
По состоянию на 1 июля суммарная задолженность по заработной плате в России (без учета субъектов малого бизнеса) составила 2,8 млрд руб., что на 15,2 млн руб., или на 0,5%, меньше, чем по состоянию на 1 июня, сообщает Росстат.
Задолженность по зарплате по состоянию на 1 июня имелась перед 45,8 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по обследуемым Росстатом видам экономической деятельности.
Среди тех, кому не выплатили зарплату в полном объеме, 44% — работники обрабатывающих производств; 20% — строительства; 9% — сельского хозяйства и охоты; 8% — транспорта; 6% — добычи полезных ископаемых.
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