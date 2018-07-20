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АСВ требует с бывших топ-менеджеров ОБПИ почти 1,7 млрд рублей
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АСВ требует с бывших топ-менеджеров ОБПИ почти 1,7 млрд рублей 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РАПСИ
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Объединенном Банке Промышленных Инвестиций (ОБПИ, лицензия отозвана 21 июля 2015 года, признан банкротом в октябре того же года), 20 июля 2018-го направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении контролировавших банк лиц — бывших президента, председателя правления Алексея Одинцова, члена совета директоров Сергея Кыштымова и члена правления Игорь Рощупкина — к субсидиарной ответственности в общем размере порядка 1,678 млрд рублей. Размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов, уточняется в релизе АСВ.
Как поясняет конкурсный управляющий, в результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что контролирующими лицами совершались действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам, замещению задолженности заемщиков банка, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, и ликвидных паев ЗПИФ задолженностью технических юридических лиц, а также по принятию в качестве отступного по обязательствам заемщика банка имущества по завышенной стоимости, что причинило банку ущерб и привело к отсутствию возможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.
«Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», пунктом 4 статьи 10 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — поясняют в АСВ.
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