АСВ требует с бывших топ-менеджеров ОБПИ почти 1,7 млрд рублей

Как поясняет конкурсный управляющий, в результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что контролирующими лицами совершались действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам, замещению задолженности заемщиков банка, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, и ликвидных паев ЗПИФ задолженностью технических юридических лиц, а также по принятию в качестве отступного по обязательствам заемщика банка имущества по завышенной стоимости, что причинило банку ущерб и привело к отсутствию возможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

«Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», пунктом 4 статьи 10 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — поясняют в АСВ.