«Детский мир» увеличил выручку

Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом полугодии 2018 года увеличила консолидированную выручку на 14,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 48,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"Объем консолидированной неаудированной выручки группы в первом полугодии 2018 года увеличился на 14,3%, до 48,1 миллиарда рублей по сравнению с 42,1 миллиарда рублей в первом полугодии 2017 года, в том числе объем выручки интернет-магазина вырос на 78,4%, до 3,1 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.
Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.