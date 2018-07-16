Гендиректор «Красавиа» заявил, что санация авиакомпании займет как минимум год 

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Финансовое оздоровление авиакомпании «Красавиа», которая несет убытки при выполнении социально-значимых авиарейсов на Таймыре, займет как минимум год, сообщил ТАСС гендиректор авиакомпании Андрей Егоров.
"Моя первостепенная задача санировать компанию
Это займет как минимум год, и рассчитываем 2019 год уже отработать на уровне рентабельности", — сказал он, отметив, что программа оздоровления компании предполагает снижение собственных расходов.
По данным финансовой отчетности, за 9 месяцев 2017 года чистый убыток «Красавиа» приблизился к 136 млн рублей против прибыли почти в 15 млн рублей годом ранее.
Авиакомпания выполняет социально значимые авиационные пассажирские перевозки в труднодоступные и удаленные районы Крайнего Севера, где воздушный транспорт является единственным круглогодичным средством доставки грузов и перевозки людей.
Авиакомпания «Красавиа» создана в 2007 году на базе государственного предприятия «Эвенкия-авиа». Авиапарк компании насчитывает более 50 воздушных судов. Компания занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками. Полеты совершаются по Красноярскому краю, в соседние регионы Сибирского федерального округа, а также в районы Крайнего Севера.