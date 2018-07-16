Гендиректор «Красавиа» заявил, что санация авиакомпании займет как минимум год

КРАСНОЯРСК , 16 июля. / ТАСС /. Финансовое оздоровление авиакомпании «Красавиа», которая несет убытки при выполнении социально-значимых авиарейсов на Таймыре, займет как минимум год, сообщил ТАСС гендиректор авиакомпании Андрей Егоров

"Моя первостепенная задача санировать компанию

Это займет как минимум год, и рассчитываем 2019 год уже отработать на уровне рентабельности", — сказал он, отметив, что программа оздоровления компании предполагает снижение собственных расходов.

По данным финансовой отчетности, за 9 месяцев 2017 года чистый убыток «Красавиа» приблизился к 136 млн рублей против прибыли почти в 15 млн рублей годом ранее.

Авиакомпания выполняет социально значимые авиационные пассажирские перевозки в труднодоступные и удаленные районы Крайнего Севера, где воздушный транспорт является единственным круглогодичным средством доставки грузов и перевозки людей.