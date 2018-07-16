Спрос на алюминий увеличат в 2,5 раза

Правительство предложило новые меры поддержки РУСАЛа , пострадавшего от американских санкций. В качестве вспомогательных мер планируется увеличить внутренний спрос на алюминий в 2,5 раза.

Рассматривается вариант субсидии промышленности при использовании алюминия, а также расширения сфер применения данного металла, пишет «Коммерсант».

Кроме того Кабмин заявляет о возможности ограничения импорта алюминия. Не исключено, что сократиться и доля пластика на рынке, который будет заменён на алюминий.