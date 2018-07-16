Ещё
Спрос на алюминий увеличат в 2,5 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спрос на алюминий увеличат в 2,5 раза 

News.ru 1 час назад
Правительство предложило новые меры поддержки РУСАЛа, пострадавшего от американских санкций. В качестве вспомогательных мер планируется увеличить внутренний спрос на алюминий в 2,5 раза.
Рассматривается вариант субсидии промышленности при использовании алюминия, а также расширения сфер применения данного металла, пишет «Коммерсант».
Кроме того Кабмин заявляет о возможности ограничения импорта алюминия. Не исключено, что сократиться и доля пластика на рынке, который будет заменён на алюминий.
Отмечается, что соответствующие предложения обсуждались на встречи вице-премьера Дмитрия Козака с представителями РУСАЛа, а также чиновниками, по итогам которой была принята «дорожная карта».
News.ru: последние новости
«МегаФон» поддержал делистинг с Лондонской биржи Следователи проверят «Натали Турс» Дыра в бюджете Urban Group оценивается в 71 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»191
Трамп разозлился на Путина из-за видео167
Глава Хорватии вступилась за Россию98
Лепс опозорился на свадьбе друга94
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией15
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение