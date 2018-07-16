Рынок откроется снижением на 0,5%

В пятницу индекс РТС вырос на 1% после нескольких дней снижения в преддверии сегодняшней встречи Путина и Трампа. Объемы торгов на Московской бирже были немного ниже среднего и составили 29,4 млрд руб.

Газпром и ЛУКОЙЛ подорожали на 1,2% и 2% соответственно, а Роснефть выросла всего на 0,1%. Сбербанк прибавил 1,4%, в то время как ВТБ взлетел на 3% на фоне встречи главы банка Костина с В. Путиным. Х5 стал ещё одной компанией, показавшей опережающую динамику, и прибавил 2,1%. Акции Юнипро потеряли 1,9%, а Аэрофлот и Детский Мир снизились на 1,2% и 1,1% соответственно.

Мы ожидаем, что сегодня рынок откроется снижением на 0,5%.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Доходность бенчмарков в пятницу не показала значительных изменений, UST10Y закрылись на уровне 2,83% (-2 бп).

В течение дня турецкие облигации восстанавливались и закрылись на отметке 7,15% (-15 бп). Поздно вечером Fitch понизило кредитный рейтинг Турции на 1 ступень до BB, присвоив негативный прогноз. Облигации не успели отреагировать на эту новость в пятницу.