Ещё
Рынок откроется снижением на 0,5%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок откроется снижением на 0,5% 

Прайм 1 час назад
В пятницу индекс РТС вырос на 1% после нескольких дней снижения в преддверии сегодняшней встречи Путина и Трампа. Объемы торгов на Московской бирже были немного ниже среднего и составили 29,4 млрд руб.
Газпром и ЛУКОЙЛ подорожали на 1,2% и 2% соответственно, а Роснефть выросла всего на 0,1%. Сбербанк прибавил 1,4%, в то время как ВТБ взлетел на 3% на фоне встречи главы банка Костина с В. Путиным. Х5 стал ещё одной компанией, показавшей опережающую динамику, и прибавил 2,1%. Акции Юнипро потеряли 1,9%, а Аэрофлот и Детский Мир снизились на 1,2% и 1,1% соответственно.
Мы ожидаем, что сегодня рынок откроется снижением на 0,5%.
ДОЛГОВОЙ РЫНОК
Доходность бенчмарков в пятницу не показала значительных изменений, UST10Y закрылись на уровне 2,83% (-2 бп).
В течение дня турецкие облигации восстанавливались и закрылись на отметке 7,15% (-15 бп). Поздно вечером Fitch понизило кредитный рейтинг Турции на 1 ступень до BB, присвоив негативный прогноз. Облигации не успели отреагировать на эту новость в пятницу.
Российские суверенные облигации подорожали, доходность 10-летних облигаций составила 4,49% (-6п). ОФЗ закрылись почти без изменений, доходность выпуска 26207 — 7,55%. ЦБ РФ сообщил, что по предварительным данным, иностранные вложения в ОФЗ в июне сократились на 56 млрд руб., доля нерезидентов снизилась с 30% до 27,6%.
Прайм: последние новости
Акции "Мегафона" обновили максимум с марта на корпоративных новостях Лаборатория робототехники Сбербанка увеличит штат сотрудников до 20 человек к концу года "Детский мир" в I полугодии увеличил выручку на 14,3%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»191
Трамп разозлился на Путина из-за видео167
Глава Хорватии вступилась за Россию98
Лепс опозорился на свадьбе друга94
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией15
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение