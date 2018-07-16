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En+ Group Олега Дерипаски будет производить штамповку для автомобилей Aurus
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En+ Group Олега Дерипаски будет производить штамповку для автомобилей Aurus 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Красноярский металлургический завод (КраМЗ), входящий в En+ Group Олега Дерипаски, начал производство штамповки для автомобилей класса люкс Aurus (разработанных в рамках проекта «Кортеж»). Об этом говорится в сообщении En+ Group.
"В рамках проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП) Красноярский металлургический завод (КраМЗ) и ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) заключили договор по производству и поставке штамповок для линейки новых российских автомобилей класса люкс Aurus (прежнее название проекта — «Кортеж»), в число которых входит и президентский лимузин", — отмечается в сообщении компании.
В рамках долгосрочного контракта предполагается выпуск штамповок колес и шести наименований штамповок для изготовления деталей подвески из сплава международной маркировки. Всего объем поставок в 2018 году составит 8,5 т, включающих в себя 840 единиц комплектующих.
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