«Мегафона» объявил о делистинге с Лондонской биржи

Совет директоров «Мегафона» одобрил делистинг с Лондонской биржи

Совет директоров «Мегафона» одобрил решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении оператора.

Кроме того, совет директоров компании принял решение одобрить программу приобретения акций и ГДР компании его дочерней структурой MegaFon Investments (Cyprus) Limited.