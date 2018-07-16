«Мегафона» объявил о делистинге с Лондонской биржи

Совет директоров «Мегафона» одобрил решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении оператора.
Кроме того, совет директоров компании принял решение одобрить программу приобретения акций и ГДР компании его дочерней структурой MegaFon Investments (Cyprus) Limited.
«Совет директоров «МегаФона» на заседании, состоявшемся 15 июля 2018 г., оценив преимущества, которые компания получала бы, сохранив статус публичной компании, глобальные депозитарные расписки (“ГДР”) которой размещены на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции, которой размещены на Московской бирже, определил, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей компании, и принял решение одобрить программу приобретения обыкновенных акций и ГДР, а также аннулирование листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже», — говорится в сообщении.