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Совдир «АвтоВАЗа» принял рекомендации по оферте Alliance Rostec Auto B. V. о выкупе акций
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Совдир «АвтоВАЗа» принял рекомендации по оферте Alliance Rostec Auto B. V. о выкупе акций 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "АвтоВАЗа" принял рекомендации по обязательной оферте Alliance Rostec Auto B. V. о выкупе акций «АвтоВАЗа» у миноритариев, следует из материалов «АвтоВАЗа».
"Принять рекомендации в отношении полученного обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества, направленного компанией Альянс Ростех Авто Б. В. (Alliance Rostec Auto B. V.)", — говорится в сообщении.
В начале июля основной акционер «АвтоВАЗа» Alliance Rostec Auto B. V. в рамках обязательной оферты предложил выкупить обыкновенные акции «АвтоВАЗа» по 12,4 рубля за бумагу, привилегированные — по 12,2 рубля. Как отмечалось, срок принятия обязательного предложения 70 дней с момента его получения.
Alliance Rostec Auto B. V. — совместное предприятие «Ростеха» и Renault. По итогам второго этапа докапитализации «АвтоВАЗа» доля холдинговой компании выросла до 83,5% с 64,6%, а доли Renault и «Ростеха» в ней составили 61,1% и 38,9% соответственно.
Alliance Rostec в июне повторно направил в Банк России обязательную оферту о выкупе акций «АвтоВАЗа» у миноритариев, предложение направлено в отношении 1,593 миллиарда обыкновенных и 244,185 миллиона привилегированных акций типа «А». Первая оферта была отклонена по техническим причинам. Таким образом, максимальный объем оферты может составить 19,753 миллиарда рублей по обыкновенным акциям и 2,98 миллиарда рублей по «префам».
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