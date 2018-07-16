Совдир «АвтоВАЗа» принял рекомендации по оферте Alliance Rostec Auto B. V. о выкупе акций

МОСКВА , 16 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "АвтоВАЗа" принял рекомендации по обязательной оферте Alliance Rostec Auto B. V. о выкупе акций «АвтоВАЗа» у миноритариев, следует из материалов «АвтоВАЗа».

"Принять рекомендации в отношении полученного обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества, направленного компанией Альянс Ростех Авто Б. В. (Alliance Rostec Auto B. V.)", — говорится в сообщении.

В начале июля основной акционер «АвтоВАЗа» Alliance Rostec Auto B. V. в рамках обязательной оферты предложил выкупить обыкновенные акции «АвтоВАЗа» по 12,4 рубля за бумагу, привилегированные — по 12,2 рубля. Как отмечалось, срок принятия обязательного предложения 70 дней с момента его получения.

Alliance Rostec Auto B. V. — совместное предприятие «Ростеха» и Renault . По итогам второго этапа докапитализации «АвтоВАЗа» доля холдинговой компании выросла до 83,5% с 64,6%, а доли Renault и «Ростеха» в ней составили 61,1% и 38,9% соответственно.