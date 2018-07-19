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С начала 2018 года РСХБ направил в АПК свыше 500 млрд рублей
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С начала 2018 года РСХБ направил в АПК свыше 500 млрд рублей 

АиФ — Алтай 34 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
По итогам работы в I полугодии 2018 года Россельхозбанк направил отечественным аграриям 514 млрд рублей. Банк оказывает поддержку отрасли в том числе в рамках программы развития сельского хозяйства до 2020 года, программы льготного кредитования АПК, финансируя реализацию крупных инвестиционных проектов и направляя значительные объемы средств на текущие цели.
РСХБ оказывает существенную поддержку аграриям в проведении сезонных работ. С начала 2018 года на эти цели было направлено 162 млрд рублей против 135 млрд рублей годом ранее. Банк уверенно удерживает и последовательно укрепляет лидерскую позицию на рынке финансирования сезонных работ.
По состоянию на 01.07.2018 года кредитный портфель РСХБ по направлению АПК достиг 1,2 трлн рублей.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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