Следователи проверят «Натали Турс»

Следственный комитет приступил к проверке по факту неисполнения «Натали Турс» обязательств по проданным турам. По данным пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, компания также столкнулась с кадровыми проблемами.

«Сотрудники компании подтверждают, что в минувшую пятницу в офисе туроператора побывали представители ведомства, а ещё один источник сообщил, что была изъята часть документации», — рассказала она.

Тюрина также отметила, что в настоящее время сотрудниками компании числятся около 15 человек. Остальным была выплачена зарплата за июнь в обмен на заявление об уходе по собственному желанию.

Туристическая компания «Натали Турс» объявила об аннуляции всех проданных зарубежных туров и остановке продаж 4 июля. Как сообщали представители туроператора, данное решение связано с финансовыми проблемами. На тот момент за рубежом находилось около 3,5 тысячи человек, которые являлись клиентами компании. Всех оставшихся за рубежом туристов «Натали Турс» планируют вернуть в Россию до 23 июля.