Ещё
Следователи проверят «Натали Турс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи проверят «Натали Турс» 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет приступил к проверке по факту неисполнения «Натали Турс» обязательств по проданным турам. По данным пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, компания также столкнулась с кадровыми проблемами.
«Сотрудники компании подтверждают, что в минувшую пятницу в офисе туроператора побывали представители ведомства, а ещё один источник сообщил, что была изъята часть документации», — рассказала она.
Тюрина также отметила, что в настоящее время сотрудниками компании числятся около 15 человек. Остальным была выплачена зарплата за июнь в обмен на заявление об уходе по собственному желанию.
Туристическая компания «Натали Турс» объявила об аннуляции всех проданных зарубежных туров и остановке продаж 4 июля. Как сообщали представители туроператора, данное решение связано с финансовыми проблемами. На тот момент за рубежом находилось около 3,5 тысячи человек, которые являлись клиентами компании. Всех оставшихся за рубежом туристов «Натали Турс» планируют вернуть в Россию до 23 июля.
Ранее совладельцы «Натали Турс» Владимир и Наталия Воробьёвы заявили о готовности продать 100% компании.
News.ru: последние новости
«МегаФон» поддержал делистинг с Лондонской биржи Дыра в бюджете Urban Group оценивается в 71 млрд рублей «Почта России» ответила Матвиенко на критику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»174
Трамп разозлился на Путина из-за видео166
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга92
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией9
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение